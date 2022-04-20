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شؤون فلسطينية

شاهد: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

شاهد: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعة من المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، وعلى دفعتين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الاسارئيلي.

وسبق ذلك اقتحام عدد كبير من قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تمهيدا لدخول المستوطنين.

وكانت شبان فلسطينيون قد أدوا صلاة فجر اليوم الأربعاء امام باب الأسباط، وذلك بعد أن منعهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه.

ويواصل المستوطنين اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أصدرت قراراً بإغلاق المسجد الأقصى المبارك امام المستوطنين ابتداءً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.

 



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