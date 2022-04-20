شاهد: مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال









وسبق ذلك اقتحام عدد كبير من قوات الاحتلال الاسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تمهيدا لدخول المستوطنين.وكانت شبان فلسطينيون قد أدوا صلاة فجر اليوم الأربعاء امام باب الأسباط، وذلك بعد أن منعهم قوات الاحتلال من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة فيه.ويواصل المستوطنين اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الاسرائيلي.يشار إلى أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أصدرت قراراً بإغلاق المسجد الأقصى المبارك امام المستوطنين ابتداءً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.