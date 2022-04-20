شاهد: شبان يؤدون صلاة الفجر بمنطقة باب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى

تمكن الشبان الفلسطينيون من اداء صلاة فجر اليوم الأربعاء، في طريق باب الأسباط بمدينة القدس، وذلك بعد أن منعتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي من الدخول للمسجد الأقصى المبارك لاداء الصلاة فيه.













إلى ذلك، وضعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، عدة حواجز في منطقة باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، فيما اعتدت على أحد الشبان الفلسطينيين في المنطقة.يشار إلى أن صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء، أن المستوى السياسي الإسرائيلي، أصدر قراراً بإغلاق المسجد الأقصى أمام المقتحمين اليهود اعتباراً من يوم الجمعة المقبل وحتى نهاية شهر رمضان.وشهدت مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، خلال الأيام الماضية، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، نتيجة مواصلة المستوطنين اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك