دولي

تواصل قتال الشوارع في مدينة ماريوبول الأوكرانية

تواصل قتال الشوارع في مدينة ماريوبول الأوكرانية
رام الله - دنيا الوطن
تواصل قتال الشوارع في مدينة ماريوبول الساحلية التي تحاصرها القوات الروسية منذ مطلع مارس، على ما أكد حاكم المنطقة الأوكراني في مقابلة مع شبكة "سي إن إن".

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلنكو "القتال متواصل في ماريوبول. إنه قتال شوارع وليس فقط بالأسلحة الخفيفة، ولكن معارك بالدبابات في شوارع المدينة أيضا"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف أنّ المناطق التي يتركز فيها المقاتلون الأوكرانيون - بدءا بمنطقة مصنع آزوفستال للفولاذ - "تتعرض لقصف عنيف، لكن الدفاعات ما زالت صامدة".

وتابع "في بعض الاحياء يستمر القتال في الشوارع" دون كشف مزيد من التفاصيل. لافتا إلى أنه "لا يمكن القول إن الروس يسيطرون عليها".

ويُعتقد أن القوات الروسية شقت طريقها تدريجا إلى المدينة وطوّقت القوات الأوكرانية في مصنع آزوفستال العملاق قرب الميناء والذي يضمّ أنفاقا شاسعة تحت الأرض.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية قصفت مستشفى قرب مصنع أزوفستال لكنها أعطت حصيلة مختلفة للضحايا المحتملين.

وقال مستشار رئاسي أوكراني إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.

وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر "العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتا".

وكتب رجل الأعمال والنائب سيرغي تاروتا على فيسبوك أنّ 300 شخص كانوا في المبنى عندما قصف، لكنّ عضو بلدية ماريوبول بيترو أندريشتشنكو قال لاحقاً "لا أحد يختبئ في المنطقة المحيطة بآزوفستال، لا سيّما في المستشفى المدمّر أصلاً".

وقال سفياتوسلاف بالامار القائد في كتيبة آزوف القومية التي تدافع عن ماريوبول لوسائل إعلام محلية إنّ "مصنع آزوفستال تعرض للقصف ودمر بشكل شبه كامل".

واستسلم أكثر من ألف جندي أوكراني الأسبوع الماضي لكنّ مئات آخرين بحسب الانفصاليين الموالين لروسيا ما زالوا يتمركزون في مصنع آزوفستال الضخم حيث يقاومون بشراسة.

وقال مجلس بلدية ماريوبول على تلغرام إن "ألف مدني على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن" محاصرون في ملاجئ تحت الأرض بالمصنع.

ودعت روسيا المقاتلين الأوكرانيين إلى "إلقاء السلاح فورا" ووقف "مقاومتهم العبثية"، بعد 24 ساعة من إعلان مهلة جديدة ظلت دون رد.

وسيسمح الاستيلاء على ماريوبول لروسيا بأن يكون لها جسر بري بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 والمنطقتين الانفصاليتين المدعومتين من موسكو في شرق أوكرانيا.

أخبار ذات صلة

لافروف: روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

لافروف: روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا

مصدره &#34;العراق&#34;.. هجوم سيبراني على مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال

مصدره "العراق".. هجوم سيبراني على مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال

في اتصال هاتفي.. أردوغان ونظيره الإسرائيلي يبحثان التطورات في الأقصى

في اتصال هاتفي.. أردوغان ونظيره الإسرائيلي يبحثان التطورات في الأقصى

الموافقة على عضوية إسرائيل في اتفاقيّة اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء

الموافقة على عضوية إسرائيل في اتفاقيّة اسطنبول لمكافحة العنف ضد النساء

نفتالي بينت لـ &#34;نتيناهو&#34;: نحن نصلح الآن فشلك أمام حماس

نفتالي بينت لـ "نتيناهو": نحن نصلح الآن فشلك أمام حماس

السلطات الهندية تعترض على إحصاء &#34;الصحة العالمية&#34; بشأن عدد وفيات كورونا

السلطات الهندية تعترض على إحصاء "الصحة العالمية" بشأن عدد وفيات كورونا

طعن امرأة في مترو الأنفاق بنيويورك وفرار المهاجم

طعن امرأة في مترو الأنفاق بنيويورك وفرار المهاجم

ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى حل النزاع بالتفاوض

ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا إلى حل النزاع بالتفاوض

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

الزعارير: أهالي الخليل يقومون بدورهم في إعمار المسجد الإبراهيمي

الزعارير: أهالي الخليل يقومون بدورهم في إعمار المسجد الإبراهيمي

خلال لقائه عباس.. وينسلاند: مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين

خلال لقائه عباس.. وينسلاند: مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين

دعوات لمساندة المعتكفين في الأقصى وعدم تمرير اقتحامات المستوطنين

دعوات لمساندة المعتكفين في الأقصى وعدم تمرير اقتحامات المستوطنين

السنوار يعيد طرح الرقم &#34;1111&#34; في اجتماع الفصائل بغزة

السنوار يعيد طرح الرقم "1111" في اجتماع الفصائل بغزة

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

قناة الأقصى: المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائم الاحتلال

قناة الأقصى: المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائم الاحتلال

منوعات

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل &#34;المشوار&#34;.. ما السبب؟

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل "المشوار".. ما السبب؟

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل "بطلوع الروح"

عربي

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر &#34;الكريستال&#34;

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر "الكريستال"

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية