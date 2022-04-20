عضو بالكنيست يعترف: مستوطنة (حوميش) أراضٍ فلسطينية ودخول الاسرائيليين إليها ممنوع

رام الله - دنيا الوطنقالت ميشال روزين، عضو (الكنيست)، رئيس كتلة حزب (ميرتس): "إن المسيرة إلى مستوطنة (حومش) وبؤرة شوماش الاستيطانية غير القانونية تجري على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يكرر مخاطر تنظيمها وما زال يقرر تأمينها".وأكدت روزين عبر (تويتر) وفق صحيفة (معاريف)، أن هذه أراض فلسطينية يُسمح للفلسطينيين بالوصول إليها، أما بالنسبة للإسرائيليين ، فالدخول ممنوع.وقال: "لقد ناشدت بإجراء مناقشة وتوضيح قرار السماح بالمسيرة من الجيش الإسرائيلي".