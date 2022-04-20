مباشر | قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الاقصى المبارك

شؤون فلسطينية

عضو بالكنيست يعترف: مستوطنة (حوميش) أراضٍ فلسطينية ودخول الاسرائيليين إليها ممنوع

عضو بالكنيست يعترف: مستوطنة (حوميش) أراضٍ فلسطينية ودخول الاسرائيليين إليها ممنوع
رام الله - دنيا الوطن
قالت ميشال روزين، عضو (الكنيست)، رئيس كتلة حزب (ميرتس): "إن المسيرة إلى مستوطنة (حومش) وبؤرة شوماش الاستيطانية غير القانونية تجري على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي يكرر مخاطر تنظيمها وما زال يقرر تأمينها".

وأكدت روزين عبر (تويتر) وفق صحيفة (معاريف)، أن هذه أراض فلسطينية يُسمح للفلسطينيين بالوصول إليها، أما بالنسبة للإسرائيليين ، فالدخول ممنوع.

وقال: "لقد ناشدت بإجراء مناقشة وتوضيح قرار السماح بالمسيرة من الجيش الإسرائيلي".

أخبار ذات صلة

شاهد: شبان يؤدون صلاة الفجر بمنطقة باب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى

شاهد: شبان يؤدون صلاة الفجر بمنطقة باب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى

شاهد: شبان يؤدون صلاة الفجر بمنطقة باب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى

شاهد: شبان يؤدون صلاة الفجر بمنطقة باب الأسباط بعد منعهم من دخول الأقصى

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس

مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

الحركة الاسيرة توجه رسالة لأنصار الشعب الفلسطيني وقوى التحرر بالعالم

الحركة الاسيرة توجه رسالة لأنصار الشعب الفلسطيني وقوى التحرر بالعالم

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

دول أوروبية بمجلس الأمن تدعو للهدوء وعدم التصعيد بالقدس

دول أوروبية بمجلس الأمن تدعو للهدوء وعدم التصعيد بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى

الزعارير: أهالي الخليل يقومون بدورهم في إعمار المسجد الإبراهيمي

الزعارير: أهالي الخليل يقومون بدورهم في إعمار المسجد الإبراهيمي

خلال لقائه عباس.. وينسلاند: مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين

خلال لقائه عباس.. وينسلاند: مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين

دعوات لمساندة المعتكفين في الأقصى وعدم تمرير اقتحامات المستوطنين

دعوات لمساندة المعتكفين في الأقصى وعدم تمرير اقتحامات المستوطنين

السنوار يعيد طرح الرقم &#34;1111&#34; في اجتماع الفصائل بغزة

السنوار يعيد طرح الرقم "1111" في اجتماع الفصائل بغزة

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

قناة الأقصى: المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائم الاحتلال

قناة الأقصى: المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائم الاحتلال

منوعات

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل &#34;المشوار&#34;.. ما السبب؟

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل "المشوار".. ما السبب؟

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل "بطلوع الروح"

عربي

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر &#34;الكريستال&#34;

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر "الكريستال"

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية