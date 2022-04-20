شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الخميس. 

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح اليوم الأربعاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وشدتت الهيئة على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 8 صباح غدٍ الخميس في الصالحة الخارجية لمعبر رفح البري، لتسهيل سفرهم.


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