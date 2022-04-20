مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الاقصى

رام الله - دنيا الوطندعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمها وانتهاكاتها، وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.وتناول المجلس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، لا سيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون، اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك، على مدار ثلاثة أيام متتالية، مما أدى الى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.