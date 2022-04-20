الراميني: الرباط بالأقصى من أهم الوسائل لمقاومة تهويده وتقسيمه

وأضاف أن الاحتلال لن يكتفي ولن يتوقف عند أي حد من حدود السيطرة، ولن يؤل جهدا في توسيع مخططاته، سواء في المسجد الأقصى أو المسجد الإبراهيمي.



ونبه الراميني إلى أن حجارة الهيكل قد تم تجهيزها في مستوطنة "يتسهار" قرب نابلس، كما تم تجهيز "الشمعدان السداسي"، وتم إعداد حاخامات الهيكل وسدنته، وينتظرون الوقت المناسب لهدم الأقصى وإقامة "الهيكل".



درع الأقصى



واستدرك الراميني قائلا: "لكن يسّر الله المقاومة في غزة والتي خاضت معركة فداء للأقصى والقضية الفلسطينية، ورأى فيها الاحتلال مجاهدين لم يرى لهم مثيل".



وذكر الراميني أن للمقاومة في غزة الأثر الأكبر في استنهاض المقاومة في الضفة والقدس والداخل المحتل، وتوحيد القضية الفلسطينية من جديد رغم الويلات التي يواجهها شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي والداعية الإسلامي الشيخ نصوح الراميني على ضرورة الرباط في المسجد الأقصى في هذه الأوقات العصيبة، لأنه من أهم وأنجع الوسائل في مقاومة التهويد والتقسيم للمسجد في هذا الوقت.وشدد الراميني على أن الاحتلال لن يتراجع عن مخططاته إلا بوجود مقاومة رادعة له، سواء بمفهومها الشعبي أو المسلحة والمنظمة.وأشار الى أن الاحتلال يحسب اليوم ألف حساب للمقاومة بأطيافها كافة وعلى رأسها كتائب القسام، وكذلك المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م.وحذر من أن الاحتلال يهدف للسيطرة الكاملة على الأقصى، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، وفي ذات الوقت يحاول تثبيت مفهوم التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.وبخصوص المسجد الإبراهيمي، قال الراميني إن الاحتلال وبعد مرور سنوات على تثبيته التقسيم الزماني والمكاني فيه، إلا أنه يواصل التغول على المسجد وزيادة الأوقات، وأماكن السيطرة عليه حتى وصلت لأكثر من ثلثيه.