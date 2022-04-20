حماس: يجب على أبناء شعبنا الالتفاف حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى



وأضافت: "إننا وأمام النموذج البطولي الذي يمثله أبو رعد وآباء وأمهات الشهداء العظام؛ لنؤكد على ضرورة التفاف كل أبناء شعبنا حول عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وحمايتهم من بطش العدو وظلمه، وحماية بيوتهم من الهدم عبر الاعتصام فيها، ومجابهة قوات الاحتلال بكل وسيلة ممكنة، لحرمانها من اقتحام المدن والمخيمات والقرى، وصولا إلى مرحلة تصبح فيها ضفتنا الشامخة محرمة على جنود العدو ومستوطنيه".



رام الله - دنيا الوطنتوجهت دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس بالضفة الغربية بالتحية إلى فتحي حازم، والد الشهيد رعد منفذ عملية اطلاق النار في حي بني براك بتل أبيب، مسجلة اعتزازها به كأحد النماذج المشرفة لآباء الشهداء فرسان العمليات البطولية، الذين كانوا على الدوام أعلام التحدي والصمود والإباء.وقالت: "لقد أثبت أبو رعد من خلال مواقفه العظيمة حجم المخزون النضالي الهائل الذي يكتنزه أبناء شعبنا؛ شبابا وشيوخا؛ رجالا ونساء؛ في أعماق وجدانهم، وكان مثالا عمليا على قوة الإرادة الفلسطينية التي تتعاظم كلما ظن الاحتلال أنه يقترب من الانتصار عليها".