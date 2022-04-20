دولي

مصدره "العراق".. هجوم سيبراني على مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال

مصدره "العراق".. هجوم سيبراني على مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال
هجوم سيبراني
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت مواقع حكومية وأخرى إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم سيبراني.

ووفقاً لمصادر عبرية، فإن الهجوم السيبراني استهدف مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال مصدره العراق.

والجدير بالذكر، أن الهجوم السيبراني يعتبر محاولة لفضح أو تغيير أو تعطيل أو تدمير أو سرقة أو الحصول على وصول غير مصرح به أو استخدام غير مصرح به للأصول. 

كما وأنه نوع من المناورة الهجومية التي تستهدف أنظمة معلومات الكمبيوتر أو البنية التحتية أو شبكات الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

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