مصدره "العراق".. هجوم سيبراني على مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنتعرضت مواقع حكومية وأخرى إعلامية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، لهجوم سيبراني.ووفقاً لمصادر عبرية، فإن الهجوم السيبراني استهدف مواقع حكومية وإعلامية تابعة للاحتلال مصدره العراق.والجدير بالذكر، أن الهجوم السيبراني يعتبر محاولة لفضح أو تغيير أو تعطيل أو تدمير أو سرقة أو الحصول على وصول غير مصرح به أو استخدام غير مصرح به للأصول.كما وأنه نوع من المناورة الهجومية التي تستهدف أنظمة معلومات الكمبيوتر أو البنية التحتية أو شبكات الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية.