العفو الدولية تصف إسرائيل بـ"دولة فصل عنصري"

رام الله - دنيا الوطنعلقت منظمة العفو الدولية، مساء الثلاثاء، على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واصفةً إياها بـ"جريمة ضد الإنسانية"، وأن إسرائيل دولة "فصل عنصري".وقالت المنظمة في تغريدة لها عبر تويتر، إن "الفصل العنصري ليس مجرد أثر من الماضي، إنه واقع يعيشه الفلسطينيون- إنه يحدث حتى يومنا هذا".ولفتت إلى أن "سياسة الفصل العنصري الإسرائيلي تستمر من خلال القتل والتعذيب وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية"، موضحةً أن أعمال العنف التي تمارس بحق الفلسطينيين "جريمة ضد الإنسانية يجب أن تنتهي".والجدير بالذكر، أن المنظمة ترصد "تقارير عن أعمال قتل غير قانونية، واعتقالات تعسفية، وتعذيب، وعقاب جماعي".