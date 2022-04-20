المرور بغزة: وفاتان جراء انقلاب دراجة نارية جنوب المحافظة الوسطى





وتابعت الشرطة: "وقد تم فتح تحقيق في الحادث، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية".



















وأفادت شرطة المرور بغزة، بوفاة الشابّين محمود عبد الله شراب (21 عاماً) وسليم حسام شراب (14 عاماً) إثر جروح خطيرة أصيبا بها بانقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على شارع صلاح الدين قرب مفترق المطاحن جنوبي المحافظة الوسطى مساء الثلاثاء، بينما أصيب مواطن آخر بجروح طفيفة.