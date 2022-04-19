شؤون فلسطينية

خلال لقائه عباس.. وينسلاند: مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين

خلال لقائه عباس.. وينسلاند: مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين
عباس ووينسلاند
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، بمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وبحث الطرفان، آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية وتطورات الأحداث الميدانية في ظل تواصل المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

ووضع الرئيس، المبعوث الأممي في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية.

وأشار، إلى أن هذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدًا الرفض الكامل لأي تغيير للستاتكيو التاريخي.

وأكد الرئيس، أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، محذّرًا من أن استمرار الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية على أبناء شعبنا، ستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها او السكوت عنها.

ودعا، الأمم المتحدة إلى حشد الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتمكين الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وسلام وأمن وكرامة في وطنه.

بدوره، أكد وينسلاند أن الأمين العام للأمم المتحدة سيواصل اتصالاته لوقف التصعيد، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة حول الوضع في فلسطين يوم الاثنين المقبل 25 نيسان/أبريل الجاري.

والجدير بالذكر، أن حالة من التوتر لا زالت تشهدها كافة أرجاء الضفة الغربية والمسجد الأقصى عقب تواصل اعتداءات الاحتلال على الأماكن الدينة والمقدسة. 

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