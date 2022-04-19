وفد أميركي يزور المنطقة لتهدئة الأوضاع في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنيزور وفد أميركيّ، فلسطين ودولة الاحتلال، بالإضافة إلى الأردن ومصر، في محاولة لمنع التصعيد بشأن القدس المحتلة، والمسجد الأقصى الذي يتعرّض لاقتحامات متكررة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنين.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عقدت القوى والفصائل الفلسطينية، اجتماعاً جديداً بدعوة من رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار، ضمن حالة الانعقاد الدائم التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي، ولتقييم الفترة السابقة وكيفية مواجهة التحديات خلال الأيام القادمة وما قد تحمله من خطورة شديدة على شعبنا ومقدساته.كما وأعلنت الفصائل الفلسطينية عن رفع حالة الاستنفار العام في صفوفها، وعلى كافة المستويات تحسباً لأي عدوان جديد علي المسجد الاقصى المبارك أو ارتكاب حماقات جديدة من قبل الاحتلال والمستوطنين.