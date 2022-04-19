السنوار يعيد طرح الرقم "1111" في اجتماع الفصائل بغزة





وفي تطور نوعي، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر الثلاثاء، استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بصاروخين من طراز ستريلا المضادين للطائرات، جنوب قطاع غزة.





وأغارت طائرات الاحتلال على موقع يتبع للمقاومة، للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي في أيار/ مايو 2021، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (الرسالة)، التابعة لحركة حماس، نقلاً عن مصدر فصائلي شارك في اجتماع القوى الإسلامية والوطنية، بمكتب يحيى السنوار، قائد حركة حماس، إن الأخير أعاد طرح الرقم "1111" خلال الاجتماع.وتابعت الصحيفة، أن قائد حماس بغزة، طرح الرقم 1111 خلال اجتماعه بالفصائل الفلسطينية دون الإفصاح عن دلالته، مبينةً أن هذا الرقم هو رسالة للاحتلال "سيعرفه معناها لحظة الصفر التي تحددها المقاومة".وعقد قائد حماس في غزة يحيى السنوار اجتماعا طارئا للقوى الفلسطينية، مساء الثلاثاء، بسريةّ دون الافصاح عن أجندة الاجتماع.وكان السنوار قد طرح الرقم "1111" ﻷول مرة عقب انتهاء زيارة غير مسبوقة لرئيس جهاز المخابرات المصري، عباس كامل، إلى قطاع غزة، العام الماضي.وقال السنوار حينها: "واثقون أننا قادرون على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا"، دون أن يفصح عن دلالة هذا الرقم.