جنين: وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

نظمت فعاليات جنين ومخيمها، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر بحق شعبنا وإسنادًا للأسرى في معتقلات الاحتلال، بمشاركة ممثلين عن فصائل العمل الوطني والإسلامي وذوي الشهداء والأسرى وأسرى محررين.



وتنظم هذه الوقفة أمام الخيمة المنصوبة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين، إذ أكد المشاركون أن التمسك بالوحدة الوطنية، خيار شعبنا الوحيد لمواجهة همجية وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي.



ودعوا أبناء شعبنا في محافظة جنين وكافة المحافظات، إلى المشاركة الفاعلة في فعالية يوم الخميس المقبل في جنين أمام الدوار الرئيسي بعد صلاة التراويح، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال الإسرائيلي و"مقابر الأرقام".



وطالب المشاركون، بضرورة أن تتحمل المؤسسات الدولية التي تعنى بالشهداء والأسرى، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مسؤولياتها تجاه ذوي الشهداء الذين يعانون من أوضاع نفسية متردية جراء تعنت الاحتلال بحرمانهم من دفن جثامين أبنائهم المحتجزة في ثلاجاته، والأسرى الذين يعانون من أوضاع في غاية الصعوبة ومن سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطن