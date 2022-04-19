شؤون فلسطينية

قناة الأقصى: المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائم الاحتلال

قناة الأقصى: المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائم الاحتلال
مشاهد من إطلاق كتائب القسام صاروخي ستريلا مضادين للطائرات أمس
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة (حماس)، مساء الثلاثاء، إن المقاومة اتخذت قراراً بحماية والد الشهيد رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب بداية الشهر الحالي.

وأضافت القناة، نقلاً عن مصادر خاصة لم تسمها، أن قيادة الفصائل الفلسطينية "تتابع وتدقق كل صورة تخرج من الأقصى وإذا تغول الاحتلال فإن المقاومة ستحدد التوقيت المناسب للرد على جرائمه".

وتابعت القناة: إن "القوى الوطنية والإسلامية تؤكد على وحدة الساحات وأن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه"، مضيفةً أن "المقاومة على أعلى درجة من الجاهزية وهي في حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يجري في المسجد الأقصى المبارك".

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أطلقت فجر الثلاثاء، صاروخين من طراز ستريلا مضادين للطائرات، أثناء تصديها لطائرات الاحتلال التي أغارت على موقع للمقاومة في جنوب قطاع غزة.

وبثت كتائب القسام، مشاهد مصورة للعملية، فيما اعتبرت وسائل إعلام الاحتلال، عملية إطلاق الصواريخ تطور غير مسبوق في مجريات الأحداث في القطاع.

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