الكونغرس الأمريكي يطالب إدارته بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على القدس





والجدير بالذكر، أنه في الولايات المتحدة الأميركية، تتواصل الفعاليات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.



ومن المقرر أن تشهد مدن لوس أنجلوس وهيوستن وشيكاغو ونيويورك وبوسطن تظاهرات أمام القنصليات الإسرائيلية، بالإضافة الى فعاليات في العديد من الجامعات الأميركية.



هذا وينظم هذه الفعاليات تحالفات محلية للمؤسسات الفلسطينية الأميركية على مستوى المدن، بمشاركة أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، وأنصار الحق الفلسطيني من الأقليات العرقية واليسار الأميركي.



وإلى جانب التظاهرات ستنطلق خلال الأيام المقبلة، حملة عرائض رقمية، الى جانب حملة اتصالات مع أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية لحثهم على التدخل ووقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.



وقالت نيومان، على صفحتها الرسمية في "تويتر": "نناشد إدارة بايدن استخدام كل السبل الدبلوماسية المتاحة لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وضمان عدم استخدام الأسلحة الأميركية لتنفيذ أي هجوم آخر، والعمل على الحفاظ على سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".