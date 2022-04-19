شؤون فلسطينية

الكونغرس الأمريكي يطالب إدارته بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على القدس

الكونغرس الأمريكي يطالب إدارته بوضع حد للعدوان الإسرائيلي على القدس
الكونغرس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
طالبت عضو الكونغرس الأمريكي ماري نيومان، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأميركية بوضع حد للعدوان على القدس، ومنع استخدام أي أسلحة أميركية في العدوان على الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك، عقب لقائها وفدًا عن المؤسسات الفلسطينية، لبحث آخر التطورات في المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن الدينية والمقدسة.

وقالت نيومان، على صفحتها الرسمية في "تويتر": "نناشد إدارة بايدن استخدام كل السبل الدبلوماسية المتاحة لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وضمان عدم استخدام الأسلحة الأميركية لتنفيذ أي هجوم آخر، والعمل على الحفاظ على سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

والجدير بالذكر، أنه في الولايات المتحدة الأميركية، تتواصل الفعاليات المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ومن المقرر أن تشهد مدن لوس أنجلوس وهيوستن وشيكاغو ونيويورك وبوسطن تظاهرات أمام القنصليات الإسرائيلية، بالإضافة الى فعاليات في العديد من الجامعات الأميركية.

هذا وينظم هذه الفعاليات تحالفات محلية للمؤسسات الفلسطينية الأميركية على مستوى المدن، بمشاركة أبناء الجاليتين الفلسطينية والعربية، وأنصار الحق الفلسطيني من الأقليات العرقية واليسار الأميركي.

وإلى جانب التظاهرات ستنطلق خلال الأيام المقبلة، حملة عرائض رقمية، الى جانب حملة اتصالات مع أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية لحثهم على التدخل ووقف الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني.

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