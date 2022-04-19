إسرائيل إغلاق باحات الأقصى أمام المقتحمين حتى نهاية شهر رمضان

رام الله - دنيا الوطنقرر المستوى السياسي إغلاق باحات الأقصى أمام المقتحمين اليهود اعتباراً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت: فقد قرر المستوى السياسي الإسرائيلي إغلاق باحات الأقصى أمام المقتحمين اليهود اعتباراً من يوم الجمعة المقبل حتى نهاية شهر رمضان.وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية اتفقت على رفع مستوى حالة الاستنفار في اليومين القادمين، في حال استمرت الإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.حيث جرى اجتماع الفصائل لاستمرار المشاورات والتنسيق المتقدم لمتابعة التطورات والعدوان الصهيوني على المسجد الأقصى،مؤكدة أنها ما زالت في حالة تشاور وتنسيق مستمر لمتابعة التطورات الميدانية والسياسية والدبلوماسية.