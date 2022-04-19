الصحة تحظر نقل الموتى في سيارات الإسعاف





وحذر التعميم المخالفين بإتخاذ اجراءات عقابية بحقهم في حال ثبت مخالفتهم التعليمات ستقوم الإدارة العامة بإتخاذ إجراءات تجميد ترخيص مركبة الإسعاف.

وكان القواسمي صرح في وقت سابق إن سيارات الإسعاف مخصصة لنقل المرضى وليس الموتى، وأن نقل الموتى ليس ضمن الخدمات الإسعافية.





وأشار القواسمي إلى ان هناك نقصا في سيارات الإسعاف ويجب عدم إشغالها بخدمات غير إسعافية.





رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية على حذر نقل الموتى في سيارات الإسعاف، وأصدرت الغدارة العامة للطوارئ في وزارة الصحة تعميماً خاطبت فيه الهيئات المحلية والبلدية والجمعيات ومالكي سيارات الإسعاف.