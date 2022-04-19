المدلل: غزة تشكل صمام الأمان والحامي للمعتكفين في المسجد الأقصى والقدس

وبين أن استمرار حالة الاشتباك مع المحتل خصوصاً في القدس والضفة، ستزجر الاحتلال عن أفعاله وستجبره للوقوف أمام مطالب الشعب الفلسطيني.





ووجه تحية إجلال وإكبار لأهلنا في القدس والأقصى والزاحفين إلى هناك، ولن نتخلى عنهم وسنحميهم بأرواحنا.



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن غزة تشكل صمام الأمان والحامي للمعتكفين في المسجد الأقصى والقدس، والفصائل ستبقى في حالة استنفار وانعقاد دائم، وهذا يمثل صمام أمان للمشروع الفلسطيني.وقال المدلل في حوار مع "دنيا الوطن": إن التطبيع المُذل الذي تقوم به الدول العربية هو ما يعطي الاحتلال الضوء الأخضر لمزيد من ارتكاب الجرائم ضد أبناء شعبنا وأقصانا.ودعا المدلل عقب اجتماع القوى والفصائل بمكتب رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار القوى والفصائل أهل الداخل المحتل عام 1948 والضفة الغربية، باستمرار تسيير الحافلات للقدس، وأن يكونوا في حالة تحشيد مستمر من أجل الرباط في المسجد الأقصى.