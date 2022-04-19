لمنع أي تصعيد في المسجد الأقصى.. مبعوثون أمريكيون سيصلون إسرائيل لتهدئة الأوضاع

رام الله - دنيا الوطنأعلن مبعوثون أمريكيون عزمهم على إجراء محادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في محاولة لمنع أي تصعيد في المسجد الأقصى.وبحسب موقع والا العبري فإن مبعوثون أمريكيون سيصلون هذا الأسبوع لإجراء محادثات تهدئة في إسرائيل والأردن ومصر ومناطق السلطة الفلسطينية في محاولة لمنع تصعيد أزمة المسجد الأقصى.وكانت قررت جماعات استيطانية متطرفة، إقامة مسيرة أعلام حول البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وسط دعوات مقدسية بضرورة الحشد والتصدي لاقتحامات المسجد الأقصى والفعاليات الاستيطانية.وتنوي الجماعات الاستيطانية إقامة مسيرة أعلام بالقدس المحتلة الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء، وذلك في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال، فيما يعرف بـ"عيد الفصح".ويتصدى المعتكفون بالمسجد الأقصى منذ ثلاثة أيام، لاقتحامات المستوطنين المتكررة، ويقومون بتشويش مسار هذه الاقتحامات.