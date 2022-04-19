شاهد: كتائب القسام تنشر مشاهد لإطلاق صاروخ "أرض-جو" صوب طائرة إسرائيلية فجر اليوم











رام الله - دنيا الوطننشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لتصدي عناصرها لطيران الاحتلال بصواريخ "أرض-جو" فجر اليوم الثلاثاء.واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، موقعاً يتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية، غرب خانيونس جنوب القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أن دفاعاتها الجوية تصدت في تمام الساعة 01:35 من فجر اليوم الثلاثاء، للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ (أرض-جو).