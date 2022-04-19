رئاسة التشريعي تزور منزل الشهيد عبد العزيز الرنتيسي في الذكرى الـ 18 لإستشهاده

زار رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر منزل الشهيد عبد العزيز الرنتيسي، بمناسبة الذكرى الـ 18 لاستشهاده، بمشاركة النواب محمد فرج الغول، وهدى نعيم، ومحمد شهاب.



وقال بحر: إن هذه الزيارة تأتي وفاءً لروح الشهيد القائد الرنتيسي، مستذكراً مواقفه الصلبة والجهادية في مقاومة الاحتلال الغاصب.



وأكد على مواصلة الطريق على نهج الشهيد الرنتيسي في مقاومة الاحتلال حتى تحرير فلسطين، وأن دماؤه ودماء شهدائنا الأبرار لن تذهب هدراً وهي ترسم معالم النصر والتحرير.



من جهتها؛ رحبت عائلة الشهيد الرنتيسي برئاسة المجلس التشريعي، معبرة عن سعادتها بهذه الزيارة.



رام الله - دنيا الوطن