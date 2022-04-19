شؤون فلسطينية

شركة طيران إماراتية تُعلن إلغاء مشاركتها في احتفالات "إسرائيلية" بذكرى النكبة بسبب الأقصى

شركة طيران إماراتية تُعلن إلغاء مشاركتها في احتفالات "إسرائيلية" بذكرى النكبة بسبب الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الطيران الإماراتيةمساء اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2022، إلغاء مشاركتها احتفالات "إسرائيلية" بذكرى ما يسمى "النكبة".
وبحسب قناة "كان العبرية" فإن شركة الطيران الإماراتية التي كانت أعلنت سابقاً  أنها ستشارك لأول مرة في احتفالات "إسرائيل" بذكرى "النكبة"، قامت بإلغاء مشاركتها.

جاء ذلك بعدما تم استدعاء السفير الإسرائيلي لمحادثة في وزارة الخارجية الإماراتية على خلفية أحداث المسجد الأقصى.

هذا وأبُلغ السفير الإسرائيلي بضرورة الوقف الفوري لكل ممارسات العنف داخل المسجد الأقصى والقدس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين.

ووفق وكالة أنباء (الإمارات- وام)، فإن ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، نقلت رسالة بلادها واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.

وأكدت ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشددت على ضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.

وأضافت أنه من الضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية

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