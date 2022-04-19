غانتس يوجه تحذيراً لحماس بشأن التحركات الاقتصادية بالقطاع

وجه وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تحذيراً لحركة حماس، بشأن التحركات الاقتصادية الأخيرة بقطاع غزة.



ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن غانتس خلال جولة في مستوطنات الضفة، قوله: "إذا قرر قادة حماس تقويض استقرار المنطقة، فإن التحركات التي قمنا بها للنهوض باقتصاد غزة ستتراجع"، وفق تعبيره.





وأضاف: "بالأمس هاجم الجيش غزة بعد إطلاق صاروخ، يتحمل قادة حماس المسؤولية عنه، إن الجيش مستعد بمجموعة واسعة من القدرات والأهداف لضمان استمرار الهدوء والاستقرار".

وتابع وزير جيش الاحتلال: "في حال استمرار التحريض وإطلاق الصواريخ ستتضرر المنظمات بشدة، وكذلك سكان غزة الذين يستفيدون حاليًا من التحركات الاقتصادية، هذه تحركات سنوسعها اذا استمر الهدوء أو ستتراجع إذا استمر التوتر".





وأطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، صاروخاً واحداً من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي (العين الثالثة) و(كيسوفيم).





ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية، جنوب القطاع.

رام الله - دنيا الوطن