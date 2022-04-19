أريحا: المحافظ يصدر عدة قرارات بشأن ما حدث مؤخراً بالمدينة على خلفية الانتخابات البلدية





وتعزيزاً ودعماً للجهود الخيرة والتي تمكنت من التوصل الى مراحل متقدمة لتهدئة النفوس وتطيب الخواطر، وإجراءات الصلح لحل الخلاف الذي حصل مؤخرا في مدينة أريحا على خلفية الانتخابات البلدية، فقد تقرر بناء على الصلاحيات المخولة لنا الآتي:



1- يمنع نشر او تداول أي مادة إعلامية لأي جهة او شخص كانت حول موضوع القضية الخلافية أعلاه من شأنها إثارة الشبهات أو تعطيل جهود المصالحة.



2- سيتم محاسبة أي شخص أو وسيلة نشر "صحافه مكتوبة، مسموعة، مرئية، الالكتروني" لا تلتزم بمضمون ومقتضيات التعميم تحت طائلة المسؤولية القانونية.



3- سيتم محاسبة إي فرد يصدر أي إساءة تلميحا او تصريحا متعلقة بالقضية الخلافية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت بند الجرائم الكترونية.



جاء ذلك في تعميم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:بناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ورأب الصدع في المحافظة، وحرصاً على وئد الفتنه وبث الإشاعات والأقاويل.