السودان: ندين الهجمة السافرة لقوات الاحتلال على المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اليوم الثلاثاء، دعم جمهورية السودان المتواصل للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى السودان سمير عبد الجبار بمقر وزارة الخارجية السودانية، في العاصمة الخرطوم.وأدان الصادق، "الهجمة السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك والمرابطين والمصلين فيه".وأطلع السفير، الوزير على مجريات الأحداث والانتهاكات التى تتعرض لها مدينه القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات جنود الاحتلال على المصلين، واستفزازات المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين.