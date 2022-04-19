قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من الخليل والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في كل من الخليل والقدس.





واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقين بعد مداهمة وتفتيش منزلهما جنوب شرق الخليل.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن محمود داوود في منطقة واد السمن، وأجرت عملية تفتيش فيه قبل اعتقالها نجليه مجدي وجعفر.



هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا، لم تعرف هويته بعد، من باب الأسباط بالقدس المحتلة.





يتبع..

رام الله - دنيا الوطن