احتجاجاً على أحداث الأقصى.. الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي

هذا وأبُلغ السفير الإسرائيلي بضرورة الوقف الفوري لكل ممارسات العنف داخل المسجد الأقصى والقدس وتوفير الحماية الكاملة للمصلين.



ووفق وكالة أنباء (الإمارات- وام)، فإن ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، نقلت رسالة بلادها واستنكارها الشديدين على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى، من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين.



وأكدت ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.



وشددت على ضرورة احترام دور المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.



وأضافت أنه من الضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.



رام الله - دنيا الوطناستدعت الإمارات اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لديها احتجاجاً على الأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى المبارك.