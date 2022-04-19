شؤون فلسطينية

القيادي ناصيف: منع القرابين يجب ألا ينسينا خطر تقسيم الأقصى

القيادي ناصيف: منع القرابين يجب ألا ينسينا خطر تقسيم الأقصى
ذبح القرابين
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، إن الاحتلال يعمل على فرض التقسيم المكاني والزماني في المسجد الأقصى، عبر إفراغ ساحاته من المسلمين وقت اقتحامات المستوطنين.

وأضاف، أن النجاح في منع ذبح القرابين داخل الأقصى، يجب ألا ينسينا القضية الأصيلة، وهي سعي الاحتلال لتقسيم المسجد.

وأوضح أن الاحتلال يحاول تمرير جرائمه عبر أجنحته المختلف بتقاسم أدوار بين الجيش والأجهزة الأمنية والمستوطنين.

ونبه إلى ضرورة التعامل مع أي عدوان من الاحتلال، وعدم الوقوع في فخ التمييز بين أذرعه.

ووجه ناصيف التحية لكل من هب لنصرة المسجد الأقصى المبارك وفي المقدم أهلنا في القدس، ومن تمكن من الوصول والاعتكاف والرباط فيه.

 كما أثنى بشكل خاص على المقاومة في قطاع غزة الصامد المحاصر، التي وقفت بقوة أمام محاولات المستوطنين تقديم قرابينهم في المسجد الأقصى.

قررت جماعات استيطانية متطرفة، إقامة مسيرة أعلام حول البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وسط دعوات مقدسية بضرورة الحشد والتصدي لاقتحامات المسجد الأقصى والفعاليات الاستيطانية.

وتنوي الجماعات الاستيطانية إقامة مسيرة أعلام بالقدس المحتلة الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء، وذلك في رابع الأيام التي يقتحم فيها المستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية من جنود الاحتلال، فيما يعرف بـ"عيد الفصح".

ويتصدى المعتكفون بالمسجد الأقصى منذ ثلاثة أيام، لاقتحامات المستوطنين المتكررة، ويقومون بتشويش مسار هذه الاقتحامات.

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