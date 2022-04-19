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  • بلينكن للرئيس عباس: أبلغنا إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف

  • بلينكن للرئيس عباس: أبلغنا إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف

  • بلينكن للرئيس عباس: أبلغنا إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف

شؤون فلسطينية

بلينكن للرئيس عباس.. أبلغنا إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف

بلينكن للرئيس عباس.. أبلغنا إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف
بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، على أنه تم إبلاغ إسرائيل بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي للحرم الشريف، وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إلى الحرم.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي جرى بين بلينكن والرئيس محمود عباس، لبحث آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وكشف الانتهاكات الإسرائيلية وخاصة في القدس.

وشدد بلينكن على رفض بلاده لعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل وطرد السكان وتوغل الجيش الإسرائيلي في منطقة (أ)، هذا إلى جانب الطلب من إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع.

وأشار وزير الخارجية الأميركي، إلى أنه يشاطر الرئيس عباس الرأي في الحاجة لإيجاد أفق سياسي، وإلى حين ذلك أن يتم إجراء محادثات لتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين.

وبدوره، وضع الرئيس عباس، الوزير بلينكن في صورة الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين التي تقوم بشكل يومي باقتحام المسجد الأقصى في مخالفة صارخة للوضع التاريخي والقانوني الذي يؤكد على وجوب تنسيق الزوار الأجانب من غير المسلمين من خلال الأوقاف الإسلامية.

ولفت الرئيس، إلى أنهذه الاعتداءات تسببت في جرح واعتقال المئات من أبناء شعبنا الفلسطيني، مؤكدا على الرفض الكامل لأي تغيير للستاتسكو التاريخي.

وأكد أهمية خلق الأفق السياسي بما يؤدي إلى أنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، مطالباً بسرعة إعادة فتح القنصلية الامريكية في مدينة القدس.

وحذر الرئيس، من أن استمرار هذه الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، واعمال القتل لأبناء شعبنا وغيرها من الاعتداءات الوحشية على أبناء شعبنا التي في حال استمرارها، فستؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها.

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