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شؤون فلسطينية

الكيلة: توقيع اتفاقية مع مؤسسة "نحن العالم" لدعم قطاع الصحة

الكيلة: توقيع اتفاقية مع مؤسسة "نحن العالم" لدعم قطاع الصحة
الكيلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، إنه: "الوزارة وقعت مع مؤسسة نحن العالم (We World GVC)، اتفاقية تعاون لتعزيز الأهداف المشتركة في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصحة".

وأضافت: "كام وأن الاتفاقية لدعم وتطوير معايير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الوطنية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وإرشادات التشغيل والصيانة للمرافق الصحية".

وأكدت الكيلة، أن هذه الاتفاقية تعزز من حزمة البرامج التطويرية التي تعمل عليها الوزارة مع العديد من الشركاء والدول والمؤسسات المانحة، وهذا التعاون يشكل أهمية كبيرة على صعيد تطوير خدمات إدارة المياه والصرف الصحي وتعزيز برامج النوع الاجتماعي.

كما وشكرت دور مؤسسة نحن العالم والحكومة الإيطالية على دعمهم وجهودهم في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني، والاستجابة لمختلف أنواع الدعم لمختلف البرامج الصحية في فلسطين.

بدوره، شدد نائب القنصل الإيطالي في القدس ريكاردو فيليبو، على أن هذا الدعم يأتي ضمن التعاون المشترك بين فلسطين وإيطاليا على مر السنين، مشيدا بجهود وزارة الصحة واهتمامها بتطوير مختلف البرامج الصحية.

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