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شؤون فلسطينية

عياش يندد باقتحام الاحتلال والشرطة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين

عياش يندد باقتحام الاحتلال والشرطة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين
محمد عياش
رام الله - دنيا الوطن
ندد عضو المجلس الوطني الفلسطيني د. محمد عياش، باقتحام قوات الاحتلال والشرطة  للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين.

وقال عياش في تصريح صحفي صادر عن مكتبه من العاصمة الرومانية "بوخارست": إن الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الذي وقع  فجر هذا اليوم داخل المسجد الأقصى والذي استمر  حتى ساعات ما قبل الظهر وما تخلله من ضرب المصلين باستخدام القنابل الصوتية والهراوات والأعيرة المطاطية وغاز الفلفل والشتائم والدفع و الذي أدى لإصابة نحو 200 من المصلين واعتقال أكثر من 400 آخرين، يكشف زيف الادعاءات الصهيونية حول التهدئة في شهر رمضان، معتبرا ذلك  ذر الرماد في العيون والضحك على الذقون وخداع وتضليل الرأي العام الإقليمي والدولي.

وطالب عياش، على الأقل في هذه  المرحلة، توفير نظام خاص من الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني بما يشمل تأمين وصول المصلين  لجميع الأماكن الدينية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وإتاحة المجال أمامهم لأداء صلواتهم وعباداتهم بحرية وفقا لما كفلته كل الاتفاقيات والقرارات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.
وشدد أن  الاعتداء الغاشم على المسجد الأقصى وممارسة الإرهاب والتنكيل والاعتقالات ضد المرابطين والمصلين ما هي إلا سياسة قمعية ينتهجها الاحتلال لن تمنع شعبنا من التواجد والدفاع عن قبلة المسلمين الأولى وعلى الاحتلال تحمل مسؤولية وتبعات جرائمه.

وختم عياش بالتشديد على ضرورة تصعيد كافة أشكال المقاومة لجعل كلفة الاحتلال عالية، وتحقيقا لذلك لا بد من التوافق على استراتيجية سياسية وكفاحية فلسطينية جديدة تستجيب للتحديات الراهنة وتستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية. 

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