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شؤون فلسطينية

قنيطة: نطالب بتبنى توصيات مؤتمر الأسرى فى جامعة فلسطين

قنيطة: نطالب بتبنى توصيات مؤتمر الأسرى فى جامعة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية ورئيس اللجنة الاعلامية فى مؤتمر الأسرى بجامعة فلسطين حسن قنيطة الجهات الرسمية والأهلية بتبني توصيات مؤتمر الأسرى بعنوان "الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من منظور وطني ودول"، والتى أكدت على مجموعة من التوصيات المهمة على الصعيد السياسى والقانونى والإعلامى .

وأضاف قنيطة أن مشاركة اثنين وسبعين باحثاُ فى المؤتمر فى المحاور الخمسة (تاريخى سياسى ، وقانونى، واعلامى، واجتماعى انسانى وفى الثقافة وأدب السجون)،
دلالة على التفاف الكل الفلسطينى بكل شرائحه حول قضية الأسرى ، وأن أبحاث المؤتمر ستثرى المكتبة بالأبحاث المحكمة التى ستكون قاعدة مهمة للمعلومات والدراسات الأكاديمية للباحثين والطلاب .

وأكد قنيطة على أول توصية فى مطالبة الباحثين بانهاء الانقسام الفلسطينى، الأمر الذى أكد عليه الأسرى من خلال وثيقة الأسرى " التى تم الاتفاق عليها في مايو/أيار 2006م، والتي توصل إليها قادة الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة "باسم كافة الأسرى" كإحدى أهم مظاهر الإنتماء الوطنى التي خرجت باسمهم من داخل
السجون الإسرائيلية.

وأكد على توصية ملاحقة الاحتلال قانونياً وحماية الأسرى من انتهاكات سلطات الاحتلال التى تتجاوزالمكانة القانونية للأسرى والمخالفة لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والمعاهدات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، التى أيّدت حق كل شعب في العمل على تحرير أرضه المحتلة بكافة الوسائل المشروعة، استناداً إلى
حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة التى نادت لاحترام وتأمين ممارسة هذا الحق .

وشكر قنيطة طاقم هيئة الأسرى الذى شارك فى اللجان الثلاث (العلمية والتحضيرية والاعلامية) منذ أكثر من شهر، وثمن جهود جامعة فلسطين رئيساً ومجلس أمناء وأكاديميين والهيئة الفلسطينية للثقافة والفنون و التراث على جهودهم الكبيرة فى إنجاح المؤتمر بصورة مشرقة توازى مكانة الأسرى وتطلعاتهم.

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