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وزير الزراعة يلتقي وفد من المؤسسات الأهلية العاملة بالقطاع الزراعي

وزير الزراعة يلتقي وفد من المؤسسات الأهلية العاملة بالقطاع الزراعي
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الزراعة رياض العطاري في مقر الوزارة برام الله، اليوم الثلاثاء، مع وفد من المؤسسات الأهلية العاملة بالقطاع الزراعي.

وجرى خلال اللقاء تقييم لعمل الوزارة والمؤسسات الأهلية الشريكة خلال العام 2021، وتداول لأبرز الأنشطة التي تحققت والتحديات التي ما زالت قائمة ومن أبرزها ممارسات الاحتلال ضد نهوض القطاع الزراعي في فلسطين،وضعف التمويل
الأجنبي المخصص للقطاع الزراعي.

وأكد العطاري أهمية التعاون وتطوير الشراكة الكاملة ما بين الوزارة ومؤسسات المجتمع الأهلي لخدمة المزارعين والقطاع الزراعي، مشيرا الى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمزارعين ولجميع المؤسسات الاهلية العاملة
بالقطاع الزراعي لحماية الارض وتثبيت المزارعين على أرضهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الحكومة د. محمد اشتية .
واستعرض العطاري خطة وزارة الزراعة و موازنتها للعام 2022 وأطلع ممثلي المؤسسات على توجهات الحكومة لدعم المزارعين وموازنة الحكومة التي ستوفر دعم كبير للقطاع الزراعي.

وقدم ممثلو المؤسسات الاهلية عددًا من التوصيات للنهوض بالقطاع الزراعي والتغلب على الصعوبات التي تواجهه.
وحضر اللقاء وكيل مساعد الإدارة والتخطيط أ. أحمد زكارنة، ومدير عام المنظمات الأهلية م. أشرف عنبتاوي، ومدير عام التخطيط م. حسن الأشقر.

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