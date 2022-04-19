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شؤون فلسطينية

ماذا علّق اتحاد المعلمين العام على خصم وزارة التربية والتعليم يوم عمل للمعلمين المضربين؟

ماذا علّق اتحاد المعلمين العام على خصم وزارة التربية والتعليم يوم عمل للمعلمين المضربين؟
أرشيفية
خاص دنيا الوطن-روعة عثمان
سلّمت وزارة التربية والتعليم عدداً من المعلمين كتباً رسمية، تفيد بخصم يوم عمل، عن اليوم الذي أضربوا فيه للمطالبة بحقوقهم؛ استجابة لدعوة الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين لتعطيل الدوام من الثامن من نيسان/أبريل إلى الرابع عشر من الشهر ذاته.

وتواصل موقع "دنيا الوطن" مع معتز السيد، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والذي عبّر عن "أسفه للجوء الوزارة لحسم أيام عمل، للمعلمين الممتنعين عن الدوام المدرسي". كما وجه دعوته للمعلمين "للالتزام بالبرنامج النضالي والمطلبي، الذي أقره الاتحاد، بعيداً عن اتخاذ خطوات فردية، والتي لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا في ظل المؤسسة الرسمية النقابية".

وعن دور الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، كجسم نقابي يحمي المعلمين من قرارات الخصم، قال السيد بأن "الاتحاد العام للمعلمين سيتوحد لحماية أي معلم من أي ظلم وقع عليه". وأضاف بأنه "على أي معلم وقع عليه ظلم من أي من مديريات التربية والتعليم أو الوزارة، أن يتوجه إلى مكاتب الاتحاد، وأمناء سرها".

وتشهد العملية التعليمية في مدارس الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار، في ظل أزمة الإضرابات الأخيرة، عدا عن بروز توجهات معارضة للاتحاد العام للمعلمين. ومن بينها حراك المعلمين الموحد، الذي دعا عبر صفحته على موقع (فيسبوك) لإقالة الاتحاد، وإجراء انتخابات جديدة، بما يتناسب واحتياجات معلمي ومعلمات فلسطين، ويلبي طموحاتهم، كما دعا لإضراب طيلة أيام هذا الأسبوع.

وفيما إن كان الدوام منتظما في مدارس الضفة بعد دعوة الحراك للإضراب، قال السيد بأن "العملية التعليمية منتظمة في بعض المدارس، وفي المقابل كانت هناك استجابة في مدارس أخرى لهذا الإضراب، إذ لا يوجد لمثل هذه الحراكات عمل منظم؛ نتيجة لعدم وجود جسم نقابي رسمي".

وشدّد السيد على أنه لا يوجد جسم نقابي رسمي يمثل المعلمين سوى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أما ما اصطُلح على تسميته حراك فهو لا يمثل المعلمين، وذلك على حد قوله.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين قد علّق، مساء الخميس الماضي، خطواته الاحتجاجية بعد توصله مع الحكومة لاتفاق يقضي بالتوافق على الاستجابة لمطالب المعلمين، ومن بينها علاوة طبيعة العمل للمعلمين، ومواءمتها مع الأطباء، والمهندسين، وقضية تثبيت معلمي عام 2019 العالقة ملفاتهم ودفع مستحقاتهم.

ويرى السيد بأن "نضال الاتحاد؛ لنيل المطالب المرجوة قد أصبح في الربع ساعة الأخيرة، وأنه سيكون هناك اتفاق في غضون يومين، يضمن كرامة المعلمين، وما يتعلق بطبيعة العمل، والعلاوات، وزيادتها، وغيرها من مطالب الاتحاد".

وأضاف بأن "الاتحاد علّق فعالياته؛ ليعطي فرصة للجنة الوزارية المشكلة؛ للخروج بنتائج قبل نهاية هذا الأسبوع".





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