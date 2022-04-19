وزيرة السياحة: نعمل على فتح أسواق سياحية جديدة إلى فلسطين





معايعة تحدثت عن أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الوزارة وجمعيات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص في تنسيق الجهود الثنائية في كافة المجالات، خاصة في مجال الترويج للقطاع السياحي الفلسطيني، وخصوصا في مجال فتح أسواق سياحية جديدة الى فلسطين.





وتباحث الجانبان في سبل تطوير برامج وخطط التسويق للقطاع السياحي الفلسطيني، وسبل جذب وفود سياحية جديدة في ظل المتغيرات التي حصلت على القطاع السياحي في العالم نتيجة المتغيرات العالمية، وسبل الاستفادة من التطورات الإلكترونية ودمجها في خطط وبرامج الترويج السياحي، بالإضافة لسبل تطوير السوق السياحي الفلسطيني وجذب وفود سياحية جديدة الى فلسطين من خلال استهداف أسواق سياحية جديدة.





وتطرق الاجتماع للحديث حول ضرورة تطوير العلاقة بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ونظرائهم من مختلف دول العالم و ضرورة تعزيز التشبيك المباشر لتحقيق ان يأتي السائح الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدم للمرافق السياحية الفلسطينية.



ورحبت معايعة برئيس وأعضاء الجمعية مؤكدة ضرورة تضافر كافة الجهود، خاصة بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص، لضمان عودة النشاط السياحي لسابق عهده، لافتةً إلى أنّ عجلة القطاع السياحي بدأت تدور باستقبال أعداد من الوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم.