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شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: نعمل على فتح أسواق سياحية جديدة إلى فلسطين

وزيرة السياحة: نعمل على فتح أسواق سياحية جديدة إلى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت وزيرة السياحة والاثار السيدة رُلى معايعة، رئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة السيد ميشيل عوض وأعضاء الجمعية، وذلك في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

ورحبت معايعة برئيس وأعضاء الجمعية مؤكدة ضرورة تضافر كافة الجهود، خاصة بين القطاع السياحي الفلسطيني العام والخاص، لضمان عودة النشاط السياحي لسابق عهده، لافتةً إلى أنّ عجلة القطاع السياحي بدأت تدور باستقبال أعداد من الوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين من مختلف دول العالم. 

معايعة تحدثت عن أهمية العلاقة الاستراتيجية بين الوزارة وجمعيات القطاع السياحي الفلسطيني الخاص في تنسيق الجهود الثنائية في كافة المجالات، خاصة في مجال الترويج للقطاع السياحي الفلسطيني، وخصوصا في مجال فتح أسواق سياحية جديدة الى فلسطين.

وتباحث الجانبان في سبل تطوير برامج وخطط التسويق للقطاع السياحي الفلسطيني، وسبل جذب وفود سياحية جديدة في ظل المتغيرات التي حصلت على القطاع السياحي في العالم نتيجة المتغيرات العالمية، وسبل الاستفادة من التطورات الإلكترونية ودمجها في خطط وبرامج الترويج السياحي، بالإضافة لسبل تطوير السوق السياحي الفلسطيني وجذب وفود سياحية جديدة الى فلسطين من خلال استهداف أسواق سياحية جديدة.

وتطرق الاجتماع للحديث حول ضرورة تطوير العلاقة بين القطاع السياحي الفلسطيني الخاص ونظرائهم من مختلف دول العالم و ضرورة تعزيز التشبيك المباشر لتحقيق ان يأتي السائح الى فلسطين ضمن برامج سياحية فلسطينية ومستخدم للمرافق السياحية الفلسطينية.

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