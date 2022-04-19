المطران حنا: الفلسطينيون أوفياء لأصدقائهم مؤازري قضيتهم في سائر أرجاء العالم



وأضاف "إننا نعتبر زيارتكم لمدينة القدس بهذا الموسم الفصحي المبارك بأنها زيارة صلاة ودعاء ولكنها في نفس الوقت هي زيارة تفقدية لمدينة القدس واهلها وهم الذين يتعرضون لسياسات تهميش الحضور الفلسطيني في هذه المدينة المقدسة".



وتابع "تزورون القدس مكان في هذا العالم حيث القبر المقدس الذي بزغ منه نور الحياة وهذه البقعة المقدسة من العالم تفتقر الى السلام لان العدالة مغيبة فيها بفعل ما يرتكب بحق الفلسطينيين من مظالم مستمرة ومتواصلة وفي كافة تفاصيل حياتهم".



وضع حنا الوفد في صورة ما يتعرض له المقدسيون والمقدسات والاوقاف في المدينة المقدسة مطالبا ومتمنيا بأن يكون حجاج وزائرو المدينة المقدسة سفراء لهذه المدينة في دولهم ومع شعوبهم لكي يدرك العالم بأسره جسامة الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون، هذا الظلم الذي يجب ان يزول لكي ينعم ابناء شعبنا بالحرية التي لطالما دافعوا عنها ونادوا بها وقدموا من اجلها التضحيات الجسام .







رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس لدى استقباله صباح هذا اليوم وفدًا من الحجاج في كنيسة القيامة في القدس بأن "شعبنا الفلسطيني وفي لأصدقائه مؤازري قضيته والمدافعين عن هذا الحق الذي لا يسقط بالتقادم".