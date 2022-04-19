الاحتلال يصيب أربعة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق بمواجهات في بزاريا وبرقة

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي لا تزال مندلعة حتى اللحظة بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل قريتي "برقة" و"بزاريا" شمال نابلس؛ وذلك لتأمين اقتحام مئات المستوطنين لمستوطنة (حومش) المخلاة.وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، واثنين بقنابل الغاز بشكل مباشر، وآخرين بحروق بهذه القنابل، فيما سجلت 25 إصابة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات التي لا زالت مندلعة عند مدخل برقة.كما أصيب مصور (تلفزيون فلسطين) فادي ياسين بالرصاص المعدني في قرية بزاريا، والعشرات بحالات اختناق خلال المواجهات المندلعة عند محيط القرية.يذكر أن أكثر من خمسين باصا تقل عشرات المستوطنين، وصلت إلى المكان؛ تمهيدا لمسيرة المستوطنين.وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت منذ ساعات الصباح كافة مداخل بلدة برقة بالسواتر الترابية، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة.