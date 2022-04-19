"العربية الفلسطينية": شعبنا يستلهم الصمود في وجه إسرائيل من الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة العربية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يواصل مسلسل الاعتقال اليومي في مدن الضفة الغربية ، و يمعن في انتهاكه الصارخ القوانين الدولية كافة، مستغلة الصمت الدولي المطبق تجاه جرائمها بحق الفلسطينيين التي ترتقي إلى جرائم حرب ، مضيفة " الاحتلال يتنكر لمعايير القانون الدولي كلها والمعايير الاخلاقية والإنسانية ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جينيف والبروتوكولات المعدلة لها" ، مشددة على أن الظروف التي يعيشها أسرانا داخل سجون الاحتلال تتطلب تحركا فلسطينيا واسعا ، على المستويات الرسمية كافة والمؤسساتية.ودعت الجبهة في بيانها الصادر اليوم إلى إطلاق حملة دبلوماسية واعلامية وقانونية تكشف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، وتطرح قضيتهم في كل المحافل الدولية ، مطالبة باللجوء إلى القضاء الدولي لإدانة إسرائيل والتزامها باحترام القانون الدولي ، داعية إلى إنهاء الانقسام ، واستعادة الوحدة الوطنية ، والعمل الجاد لتأسيس مرحلة جديدة في العمل الوطني قائم على الشراكة السياسية وتكامل الأدوار على أساس أن القضية المركزية تحتاج إلى جهود الكل الوطني .ولفت الجبهة إلى أن يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف ١٧ من نيسان من كل عام يأتي ليمثل مسيرة نضالية من التضحيات التي قدمها شعبنا طوال العقود الماضية قدما نحو التحرير ونيل الحقوق الفلسطينية الوطنية كاملة ، مبينة أن يوم الأسير يبعث علي تجديد إصرار الفلسطينيين على المضي لتحقيق مشروعه الوطني ، مؤكدة أن أسرانا عنوان الأرادة النضالية التي مكنت شعبنا من مواصلة نضاله عبر عقود من الزمن ، ملمحة إلى أن " أسرانا سيبقون عنوان صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال " .