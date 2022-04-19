فتح: ما يجري في المسجد الأقصى إرهاب وتغيير للوضع القائم

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري، عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسامه القواسمي، أن ما تقوم به إسرائيل في ساحات المسجد الأقصى والإبراهيمي إرهاب دولة منظم ، وتغيير للوضع القائم "statisco".وقال القواسمي: إن إسرائيل تجاوزت كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وأصبح من الواضح تماما عجز المجتمع الدولي ومؤسساته مجتمعة أمام جرائم إسرائيل، وأن أكثر ما يمكن أن يفعلوه التعبير عن القلق وبعض الإدانات الباهتة التي لا تقرأها إسرائيل.وشدٌد القواسمي أن شعبنا العظيم سيستمر في الدفاع عن مقدساته مهما كلفنا ذلك من ثمن.