الصليب الأحمر بغزة ينتج فيلماً عن حياة الفلسطينيين

أنتجت اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيلما وثائقيا إنسانيا يسلط الضوء على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة وأطلقت عليه "مشوار".





"مشوار" فيلم يحاكي حياة الركاب في سيارة عمومية مع السائق، يظهر فيه شهادات السكان في غزة بعد (15 عاماً) من الإغلاق.





وتسلط الشهادات الضوء على تأثير الأوضاع الراهنة على الصحة النفسية للمرأة، والافتقار للرعاية الطبية المتقدمة وتأخر عملية إعادة الاعمار، وتأخر التصاريح اللازمة للمرضى، وكفاح الأشخاص من ذوي الإعاقة من أجل إيجاد فرصة عمل لكسب عيشهم بكرامة و الاندماج في المجتمع.





ومن خلال الفيلم يتكشف ببطء ويؤسر الجمهور بأصوات وقصص و مشاعر حقيقة، ليدرك المشاهد كم هي صغيرة ومحاصرة غزة ليعيش السكان حياة طبيعية.





رام الله - دنيا الوطن