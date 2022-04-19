تعرّف على صاروخ "ستريلا" الذي أطلقته المقاومة فجر اليوم للمرة الأولى



وقد أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن تصدي دفاعاتها الجوية للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي، في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو. ووفق خبراء أمنيين، فإن الصاروخ المستخدم هو من طراز "ستريلا 2" المضاد للطيران.



وعما يمثله هذا الصاروخ، قال الخبير في الشؤون العسكرية واصف عريقات لـ "دنيا الوطن": "إن قيمة هذا الصاروخ ليس بمواصفاته، أو بميزاته، إنما بقرار إطلاقه، وهو ما يدل على أن هناك مجهولاً لدى المقاومة الفلسطينية في هذا المجال؛ لا سيما أن إسرائيل تعتمد بالدرجة الأولى على تفوقها في سلاح الجو".



وأضاف بأنه "حين يُطلَق هذا الصاروخ، فهو نذير خطر لهذا التفوق الجوي الإسرائيلي".



أما عن مواصفات الصاروخ، فقال عريقات: "صاروخ "ستريلا 2"، نظام صاروخي أرض جو، ويُطلق عليه الصاروخ السهم، دخل في الخدمة العسكرية عام 1968، يزن حوالي تسع كيلوجرامات، أما رأسه المتفجر فيزن 1.740 كيلوجراما، ويتراوح مداه ما بين ثلاث إلى أربع كيلومترات". ويرى عريقات بأن "تأثير الصاروخ يتمثل فيما يحمله من رسائل للجيش الإسرائيلي، مفادها بأنه لن يُسمَح لكم باستباحة سماء فلسطين".



وحول تاريخ صاروخ ستريلا، أوضح الخبير في الشؤون العسكرية يوسف الشرقاوي بأنه "صاروخ بدائي، صُنع في الاتحاد السوفيتي، ليلائم تضاريس ثوار فيتنام في حربهم ضد المحتل الأمريكي. وقد كان سلاحاً حاسماً آنذاك، بما حمله من عنصر المفاجأة للطائرات الأمريكية، والتي لم تكن وقتها قد زُودت بنظام البالونات الحرارية، والتي تحمي الطائرات من خطر المضادات الأرضية".



ومن المعروف بأن الطائرات الإسرائيلية مزودة ببالونات حرارية تساهم في تضليل الصواريخ التي تُطلَق تجاهها. لكن الشرقاوي يرى بأن "عنصر المفاجأة كان أهم ما شكَله إطلاق صاروخ ستريلا".



وأضاف بأنه "يُمنَع على الطائرات الإسرائيلية التحليق على ارتفاعات منخفضة في أجواء قطاع غزة؛ تفادياً لنيران المضادات الأرضية، لكن قد يشكل صاروخ "ستريلا 2" خطراً على طائرات الهليكوبتر، إذ قد يقوم بتحييدها".



وفي سؤال لـ "دنيا الوطن" حول المفاجآت الجديدة التي قد تحملها المقاومة في جعبتها العسكرية على غرار صاروخ ستريلا، الذي أُطلق فجر اليوم، قال واصف عريقات: "بالتأكيد، إسرائيل تعلم أن المقاومة تسعى دائماً إلى التطور، والحصول على المعدات التي تساهم في ردع العدو. وهي تدرك أن من يملك صاروخاً، يمكن أن يملك عشرات الصواريخ".











خاص دنيا الوطن - روعة عثمانأعلنت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم، الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية قد تصدت بمضادات الطيران، للطائرات الحربية الإسرائيلية، التي استهدفت موقع القادسية في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.