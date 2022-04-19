



وقالت شرطة الاحتلال، إن المنظمين نشروا الإعلان قبل أخذ موافقتها لذلك "لن يُسمح لهم".





ووفق القناة، فإنه يجري فحص مخطط وموعد بديل، فيما يؤكد منظمو المسيرة دعوتهم للجمهور للاحتشاد كما هو مخطط.





وتسود منطقة البلدة القديمة وباحات المسجد الأقصى المبارك، حالة من التوتر الشديد منذ عدة أيام، على خلفية السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، بأن جماعات مستوطنين تخطط لإقامة "مسيرة أعلام" حول البلدة القديمة بالقدس الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء.