مباشر | دعوات للتصدي للمستوطنين شمال غرب نابلس

شؤون فلسطينية

جماعات مستوطنين تخطط لإقامة "مسيرة أعلام" حول البلدة القديمة بالقدس

جماعات مستوطنين تخطط لإقامة "مسيرة أعلام" حول البلدة القديمة بالقدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، بأن جماعات مستوطنين تخطط لإقامة "مسيرة أعلام" حول البلدة القديمة بالقدس الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء.

وقالت شرطة الاحتلال، إن المنظمين نشروا الإعلان قبل أخذ موافقتها لذلك "لن يُسمح لهم". 

ووفق القناة، فإنه يجري فحص مخطط وموعد بديل، فيما يؤكد منظمو المسيرة دعوتهم للجمهور للاحتشاد كما هو مخطط.

وتسود منطقة البلدة القديمة وباحات المسجد الأقصى المبارك، حالة من التوتر الشديد منذ عدة أيام، على خلفية السماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد، للاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

أخبار ذات صلة

رئيس بلدية طولكرم يتحدث لـ &#34;دنيا الوطن&#34; عن مشاريعه التطويرية المستقبلية

رئيس بلدية طولكرم يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مشاريعه التطويرية المستقبلية

المرور: وفاة وإصابتان في خمس حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور: وفاة وإصابتان في خمس حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

حماس: ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا

حماس: ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا

&#34;الجهاد&#34; تُعلق على استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في جنين

"الجهاد" تُعلق على استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في جنين

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور: وفاة وإصابتان في خمس حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور: وفاة وإصابتان في خمس حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

حماس: ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا

حماس: ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

رضوان: المقاومة أكدت أن أرض غزة وسماءها وبحرها محرمة على الاحتلال

رضوان: المقاومة أكدت أن أرض غزة وسماءها وبحرها محرمة على الاحتلال

الجماهير بجنين يشيعون جثمان الشهيدة حنان خضور بقرية فقوعة

الجماهير بجنين يشيعون جثمان الشهيدة حنان خضور بقرية فقوعة

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين أثناء توافدهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين أثناء توافدهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات

منوعات

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل &#34;المشوار&#34;.. ما السبب؟

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل "المشوار".. ما السبب؟

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل "بطلوع الروح"

عربي

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر &#34;الكريستال&#34;

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر "الكريستال"

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية