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رئيس بلدية طولكرم يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مشاريعه التطويرية المستقبلية

رئيس بلدية طولكرم يتحدث لـ "دنيا الوطن" عن مشاريعه التطويرية المستقبلية
رياض عوض رئيس بلدية طولكرم
خاص دنيا الوطن ـ مدلين خلة
أكد رياض عوض، رئيس بلدية طولكرم وقائمة "كرميون"، أن البرنامج الانتخابي للقائمة ركز على ثلاث محاور أساسية المحور الأول يتعلق بمؤسسة البلدية المحور الثاني يتعلق بالبنية التحتية للمدينة والمحور الثالث تطوير المدينة والنهوض بها من حيث المشاريع الاستراتيجية والنواحي الاقتصادية.

وأشار عوض إلى أن البلدية قائمة على بند أساسي يتمثل في إعادة ثقة المواطن الكرمي بمؤسسة البلدية، وبند فرعي يتعلق بالحوكمة أي التعامل بنزاهة وشفافية واطلاع المواطن الكرمي على البيانات المالية والإدارية التي تتعلق بالبلدية إضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة من البلدية للمواطن.

وقال عوض في حديثه لـ "دنيا الوطن": نسعى في البلدية وخلال الدورة الحالية إلى تحويل بلدية طولكرم إلى بلدية الكترونية سعيا للوصول الى خدمات الكترونية واستثمار أمثل في الموارد المالية والبشرية الموجودة في البلدية.

وأضاف: نهدف إلى الارتقاء بخدمات البنية التحتية الطرق، المياه، الصرف الصحي، النظافة وحل أزمة المرور، مواقف السيارات والحدائق العامة.

وأوضح إلى أن رئاسة البلدية تستند إلى العمل على توسعة المخطط الهيكلي للمدينة وانشاء مراكز جذب في أطراف المدينة لتخفيف الضغط على مركز المدينة، فمدينة طولكرم تحتوي على ضواحي وعزب تسعى البلدية لتطوير هذه الضواحي وإيجاد مراكز جذب فيها والعمل على تشجيع المشاريع الاستثمارية في المدينة للنهوض بها اقتصاديا وسياحيا ونتطلع الى ان تكون مدينة طولكرم جاذبة للزوار.

وبين أن مجلس البلدية يأمل أن يلمس المواطن تحسن في الخدمات المقدمة وسرعة تقديمها وسهولتها عندما تصبح الكترونية وتحسن في مشتوى النظافة والبيئة والتخضير والحدائق العامة وحل أزمة المرور ومواقف السيارات.

وأكد عوض على وجود بعض الأزمات المستعصية كأزمة الكهرباء وسنعمل خلال هذه الدورة على استكمال الجهود المبذولة لحل هذه المشكلة مشيرا الى أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين ولكن سيشعر المواطن بتحسن في الخدمات المقدمة خلال فترة منظورة.

وأشار الى أن عدم كفاية القدرة الكهربائية الواصلة لمدينة طولكرم فما تحتاجه المدينة من كهرباء أكبر مما يصل اليها خاصة وأنها تتغذى من خطين رئيسيين من الشركة القطرية التابعة للاحتلال، إضافة إلى بعض مشاريع الطاقة الشمسية.

ورياض عوض دكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة بنسلفانيا عام 1987عمل في مناصب إدارية في جامعة النجاح الوطنية شغل منصب عميد كلية الهندسة ومساعد رئيس الجامعة أمين صندوق نقابة المهندسين في الدورة من 2015الى 2018 ويشغل حاليا أمين صندوق نقابة المهندسين في مركز القدس في الضفة الغربية وعمل في عديد المؤسسات الاجتماعية ومتخصص في قطاع الانشاءات له العديد من المنشورات في مجال البحث العلمي.

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