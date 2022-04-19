نفتالي بينت لـ "نتيناهو": نحن نصلح الآن فشلك أمام حماس





وأضاف: "فشلك أمام حماس، نحن نصلحه".





وكان نتنياهو عقب على إطلاق الصاروخ من غزة، أمس بقوله: " يجب تشكيل حكومة يمين قوي فورا، تعيد الهدوء والأمن للإسرائيليين".

رام الله - دنيا الوطنشن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، هجوماً على زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، على خلفية انتقاد الأخير للحكومة الحالية بعد إطلاق صاروخ من غزة أمس الاثنين.وقال بنيت: "السيد نتنياهو، في فترة ولايتك للحكومة أطلق من غزة 13 ألف صاروخ على سكان مستوطنات الجنوب، ونفذ 1500 عملية، وتم إحراق 45 ألف دونم من الحقول، وقتل 238 إسرائيلياً، وجرح 1700، وقمت بتمرير حقائب الدولارات إلى حماس، ورثنا من حكومتك صواريخ حماس على القدس، وأحداث عنف في عكا واللد".