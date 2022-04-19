عربي

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال مبعوث الجزائر المكلف بقضية الصحراء، عمار بلاني، إن عودة سفير بلاده إلى إسبانيا هو شأن سيادي، وسيتقرر في ضوء إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة، وذلك على حد وصفه.

وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في إسبانيا في آذار/مارس الماضي، بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والتي تحدث فيها عن أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب.

وبحسب بيان الديوان الملكي في المغرب، قال سانشيز: "ترى إسبانيا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس، والأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول قضية الصحراء المغربية".

 كما أشاد سانشيز في رسالته للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف".

وعلّق عمار بلاني على التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني بقوله: "هذه الأقوال صيغت بخفة محيّرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبني التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء، الذي يشكل خروجاً عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا".

وتابع بلاني: "الموقف الجديد للحكومة الإسبانية بشأن مسألة الصحراء يتوافق مع قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته يتوافق مع موقف الدول الأخرى"، وذلك وفق ما نقل موقع (الشرق).

وأضاف، "إن عودة سفير الجزائر إلى مدريد سيتقرر سيادياً من قبل السلطات في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة، لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي".

وكان بيدرو سانشيز قد وصل إلى المغرب في السابع من نيسان/أبريل الجاري، وأكد خلال الزيارة دعم بلاده لخطة المغرب لمنح حكم ذاتي للصحراء، ورأى أنها الخطة الأكثر جدية وواقعية، لتسوية الخلاف حول الصحراء.




أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر &#34;الكريستال&#34;

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر "الكريستال"

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية

تنظيم الدولة يستهدف معسكراً للجيش الوطني الليبي بسيارة مفخخة

تنظيم الدولة يستهدف معسكراً للجيش الوطني الليبي بسيارة مفخخة

الديوان الملكي: العاهل الأردني يبحث مع قادة دول وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس

الديوان الملكي: العاهل الأردني يبحث مع قادة دول وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير بالقدس

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

مصر..حبس خمسة أطفال لتسببهم بوفاة شخص

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الأوقاف المصرية تُعلّق على حادثة حرق القرآن في السويد

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بـ(كورونا) لأول مرة منذ عامين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المرور: وفاة وإصابتان في خمس حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور: وفاة وإصابتان في خمس حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

حماس: ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا

حماس: ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر غداً الأربعاء

رضوان: المقاومة أكدت أن أرض غزة وسماءها وبحرها محرمة على الاحتلال

رضوان: المقاومة أكدت أن أرض غزة وسماءها وبحرها محرمة على الاحتلال

الجماهير بجنين يشيعون جثمان الشهيدة حنان خضور بقرية فقوعة

الجماهير بجنين يشيعون جثمان الشهيدة حنان خضور بقرية فقوعة

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين أثناء توافدهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى

شاهد: قوات الاحتلال تعتدي على المواطنين أثناء توافدهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات

غنيم: ماضون في خططنا لتطوير قطاع المياه على مختلف المستويات

منوعات

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

للمرة الأولى.. شريف دسوقي يفتح النار على أشرف عبدالباقي

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

شاهد: ميريام فارس تلفت الأنظار بجمال ملامح طفلها الثاني

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

نجمة ستار أكاديمي تعتزل الفن بشكل نهائي..على خطى أدهم النابلسي

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل &#34;المشوار&#34;.. ما السبب؟

محمد رمضان يحذف فيديو عن مسلسل "المشوار".. ما السبب؟

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: فهرية أوزجيفيت تكشف عن قرار صادم لجمهورها

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: رامز جلال يثير الجدل بعد سخريته من حذاء درة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: عزة زعرور تكشف عن وجه مولودها لأول مرة وتحضر له مفاجأة ضخمة

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: طليقة شهاب جوهر تكشف عن حدث هام أثار فزع الأخير

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

شاهد: فنانة سورية تعرض نفسها للهجوم بعد هذا الفيديو الجريئ

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل &#34;بطلوع الروح&#34;

لهذا السبب الغريب.. ناقدة شهيرة تهاجم مسلسل "بطلوع الروح"

عربي

الجزائر تشترط &#34;توضيحات مسبقة&#34; لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تشترط "توضيحات مسبقة" لإعادة سفيرها إلى إسبانيا

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

الأمم المتحدة: الحوثيون وافقوا على وقف تجنيد الأطفال

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر &#34;الكريستال&#34;

شرطة دبي تضبط كمية ضخمة من مخدر "الكريستال"

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية

الصّدر يحذّر تركيا من تكرار قصف الأراضي العراقية