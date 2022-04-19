حماس: ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا

أنَّ المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلاميًا خالصًا، ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه، وستتحطّم أحلامه أمام صمود ورباط شعبنا المتجذّر في هذه الأرض المباركة.





وقالت حماس في تصريح صحفي :ماضون في الرّباط والتصدّي للاحتلال وسيبقى الأقصى إسلاميًا خالصًا.

وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يؤكّد كلّ يوم على أنّه خطّ الدّفاع الأوّل عن ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى، برباطه وصموده وتضحياته، مسطرًا بذلك ملحمة بطولية.

وبينت أن مخططات الاحتلال الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، عبر تكرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلّين الآمنين ستفشل.

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)