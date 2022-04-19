السلطات الهندية تعترض على إحصاء "الصحة العالمية" بشأن عدد وفيات كورونا





وأفاد موقع (الشرق)، أن الهند تعترض على النهج المعتمد في دراسة يُتوقّع أن "منظمة الصحة العالمية" ستصدرها حول الحصيلة الجديدة لضحايا كورونا في العالم.



وأفادت السلطات الهندية أن بحسب الأرقام الرسمية الصادرة فقد أودت الجائحة بحياة 520 ألف شخص، وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.



وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي، بأنّ الهند تحاول منع صدور دراسة للمنظمة العالمية تعتبر العدد الفعلي للوفيات، أعلى بثماني مرّات.



وتعقيباً على المقال المنشور في الصحيفة، قالت وزارة الصحة الهندية في بيان نشر نهاية الأسبوع، إنّ "نهج النمذجة الحسابية المعتمد من قبل المنظمة هو موضع نقاش" و"غير مثبت إحصائياً".



ووفقًا للوزارة، فقد أعربت الهند عن شكوكها في رسائل واجتماعات رسمية عديدة منذ نوفمبر الماضي. وأكّد البيان أن الوزارة لم تحصل بعد على "جواب وافٍ من منظمة الصحة العالمية".



واعترضت السلطات الهندية على الأسلوب المستخدم في دراستي "لانسيت" و"ساينس".



وتعتمد دراسة منظمة الصحة على حسابات شبيهة بتلك المستخدمة في مجلّة "لانسيت" الشهر الماضي، وفي دراسة نُشرت في فبراير في صحيفة "ساينس" تطرّقت إلى 3,2 مليون حالة وفاة على الأقلّ من جرّاء كورونا في الهند.



ويشار إلى أن الهند ما زال تحت تأثير الصدمة التي خلّفتها موجة كورونا في ربيع 2021. وسجّلت الهند في عزّ تلك الموجة في مايو، أكثر من 400 ألف إصابة جديدة وحوالي 4 آلاف وفاة في اليوم.











رام الله - دنيا الوطنأعربت الهند، عن اعتراضها رفع عدد الوفيات في بلادها إلى أربعة ملاين حسب دراسة تتوقّع إصدراها من قِبل "منظمى الصحة العالمية".