طعن امرأة في مترو الأنفاق بنيويورك وفرار المهاجم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة ولاية نيويورك، تعرّض امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا للطعن، على رصيف لمترو الأنفاق بالولاية.وأفاد موقع (اندبندنت العربية)، أن الشرطة في نيويورك، سجّلت حالة طعن لفتاة في فخذها في أحدث هجوم عشوائي.وقال متحدث باسم الشرطة، إن المرأة التي لم يذكر اسمها، تعرّضت للطعن في محطة هيرالد سكوير قبل أن تُنقل إلى مستشفى قريب، وهي في حالة مستقرة.وأضاف المتحدث، أن المشتبه فيه المجهول فر خارج شبكة مترو الأنفاق، وأنه لا يزال طليقاً.وتابع، إن الضحية في هجوم الاثنين لم تكن آسيوية، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.ويُشار إلى أنه في 12 نيسان/أبريل فجّر مسلح قنبلتي دخان، وفتح النار في عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، مما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً. وأُلقي في اليوم التالي القبض على المشتبه فيه الذي حددت السلطات أنه فرانك جيمس، ويبلغ من العمر 62 عاماً.